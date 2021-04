Mengenal Istilah Penting dan Pasaran Judi Bola Online

Judi bola pasti akan banyak dilakukan oleh orang-orang saat menonton pertandingan sepakbola. Karena dengan adanya kegiatan perjudian pada pertandingan sepakbola akan membuat kegiatan menonton sepakbola jadi semakin seru. Dan untuk jumlah taruhan sepertinya tidak peduli harus besar atau kecil. Tapi dengan melakukan kegiatan taruhan bola online, para pecinta sepakbola akan merasakan sebuah keseruan tersendiri yang tidak bisa didapatkan saat melakukan kegiatan yang lainnya. Apalagi saat ini jumlah pecinta pertandingan sepakbola semakin banyak dan bahkan menjadi budaya baik di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Tapi sayangnya, taruhan bola di Indonesia menjadi salah satu kegiatan yang dilarang. Karena itu para penjudi kini lebih tertarik bermain dengan sistem online dari situs judi terpercaya. karena bermain di situs judi terpercaya dapat memberikan banyak keuntungan dan bonus-bonus menarik.

Mengenal Istilah Dalam Permainan Judi Bola Online

Sebagai player yang cerdas, tentu langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengenal istilah-istilah penting dalam permainan judi bola online. Apalagi jika kamu termasuk pemain baru, pastinya ada banyak hal yang harus kamu ketahui. Istilah yang pertama ada handicap atau yang disingkat dengan HDP. Perlu diketahui, HDP sendiri adalah salah satu pasaran yang ada di dalam taruhan bola online. Kemudian ada istilah Away dimana istilah ini sebagai sebutan yang diberikan untuk tim bagian kanan atau tim penantang. Kemudian kamu juga harus mengenal istilah home yang merupakan sebutan untuk tim yang ada di sebelah kiri atau tuan rumah.

Kamu yang ingin bermain taruhan bola juga harus tahu istilah odds. Mungkin sebagian dari kamu masih ada yang belum tahu apa sih odds itu? Jadi perlu diketahui jika odds sendiri adalah uang kei atau supaya kamu lebih mengerti, odds ini adalah uang yang akan kamu berikan ke bandar. Jadi misalkan -1,25 ini berarti untuk dapat melakukan taruhan, kamu harus mengeluarkan modal sebesar 125 ribu rupiah dan jika menang kamu hanya akan mendapatkan 100 ribu rupiah saja. Atau +1.05 yang berarti hanya membutuhkan modal 100 ribu rupiah saja jika menang kamu akan mendapatkan uang sebesar 105 ribu rupiah. Jadi kamu harus pahami odds ini dengan baik sebelum melakukan taruhan bola online. Kamu juga akan mendapati istilah HT atau Half Time pada saat bermain judi bola online. Istilah ini adalah hasil taruhan yang kamu ikuti akan dilihat ketika waktu pertandingan sudah mencapai 45 menit. Dan ada istilah FT atau full time dimana kamu bisa mengetahui hasil taruhan setelah pertandingan benar-benar berakhir.

Mengenal Pasaran Taruhan Bola Online

Selain ada banyak istilah-istilah yang akan ditemukan pada permainan judi bola online, kamu juga harus tahu pasaran apa saja yang akan kamu temukan saat bermain di situs bola terpercaya. Jadi perlu diketahui, situs bola menyediakan banyak pasaran bola dengan aturan dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Jika kamu belum begitu mengenal pasaran bola, kamu bisa simak penjelasan lengkapnya berikut ini:

1. Handicap

Pasaran bola yang pertama adalah handicap. Pada pasaran ini taruan akan menggunakan sistem poin yang mana tim sepakbola yang lebih kuat nantinya harus memberikan poin lebih kepada tim yang dinilai lemah. Dan untuk pasaran Asia ini punya aturan dan ketentuan khusus yang harus diketahui oleh para player. Jika kamu memilih pasaran ini saat bermain, maka kamu tidak boleh terfokus hanya pada tim yang unggul saja. Karena tim yang lemah sudah mendapatkan poin yang lebih tinggi sejak awal. Jadi perlu pertimbangan khusus buat kamu yang akan memilih pasaran ini pada saat bermain taruhan bola online.

2. 1×2

Kemudian, kamu juga akan menemukan pasaran bola menarik lainnya yaitu 1×2. Untuk kamu yang memilih pasaran ini, maka kamu hanya perlu memilih apakah tim yang akan menang nanti tim tuan rumah, seri atau tim tamu. Untuk kamu yang yakin bahwasanya tim yang menang adalah tim tuan rumah, maka kamu bisa pilih angka 1. Untuk kamu yang menilai tim tamu yang akan menang, kamu bisa pilih 2. Sedangkan jika kamu merasa bahwa pertandingan yang kamu ikuti nanti akan berakhir dengan angka yang seri atau sama, maka kamu bisa pilih X. Bisa dibilang jenis pasaran taruhan satu ini adalah yang paling mudah dimengerti dan diikuti oleh para player bahkan untuk kamu yang masih pemula sekalipun.

3. Over Under

Jika kamu tidak begitu tertarik dengan kedua pasaran sebelumnya, tidak perlu khawatir karena masih ada pasaran bola selanjutnya yaitu over under. Mungkin beberapa diantara kamu masih ada yang belum mengenal jenis pasaran satu ini. Jadi over under adalah pasaran taruhan bola yang mengharuskan kamu untuk menebak berapa jumlah goal yang tercipta dalam sebuah pertandingan yang kamu ikuti. Jadi taruhan ini adalah melihat dari jumlah goal yang diciptakan oleh kedua tim. Dan tugas pemain adalah menebak apakah jumlah goal yang tercipta nanti lebih dari pasaran atau dibawah pasaran. Untuk kamu yang memilih lebih dari pasaran itu berarti kamu harus memilih over. Sedangkan jika kamu yakin bahwasanay total goal yang tercipta dibawah pasaran, kamu bisa pilih under.

4. Mix Parlay

Untuk kamu yang suka dengan pasaran bola dengan tingkat kesulitan cukup tinggi, maka kamu bisa pilih mix parlay. Jadi perlu diketahui, mix parlay ini adalah pasaran bola dengan tingkat keuntungan paling besar. Mix parlay sendiri bisa diartikan sebagai pilihan ganda. Kamu yang ingin mengikuti taruhan ini tentu harus memilih paling sedikit 3 tim yang akan memenangkan pertandingan. Jika ada 1 tim yang kamu pilih atau unggulkan ternyata kalah, maka game ini pun tidak bisa kamu menangkan. Taruhan ini dinilai paling sulit dibandingkan dengan jenis pasaran bola yang lain. Tapi jika kamu memilih pasaran satu ini dan berhasil memenangkannya, tentu kemenangan yang kamu dapatkan akan membuahkan keuntungan dalam jumlah yang besar.

5. Correct Score

Kamu juga bisa mencoba pasaran bola correct score. Jika kamu memilih pasaran bola satu ini, itu artinya kamu diharuskan untuk menebak berapa jumlah pertandingan yang akan tercipta nanti. Kamu harus menebak skor dengan benar agar bisa memenangkan pasaran bola satu ini. Banyak player yang jatuh hati dengan pasaran ini. jadi tak heran jika correct score menjadi salah satu pasaran paling difavoritkan para bettor.

6. Outright

Dan terakhir ada pasaran bola bernama outright. Jadi untuk kamu yang tertarik dengan pasaran bola satu ini, tentu kamu harus menebak siapa yang nantinya akan menjadi juara pada pertandingan besar yang kamu ikuti. Kamu harus mampu menebak dengan benar agar mendapatkan banyak keuntungan dari pasaran judi bola satu ini.