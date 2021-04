Mengenal Ragam Metode dan Cara Deposit Judi Online Dengan Aman

Judi online baru bisa dimainkan jika para pemain sudah melakukan deposit di situs judi tersebut. Jadi untuk kamu yang ingin bermain judi via online, maka kamu harus punya modal terlebih dahulu yang akan digunakan untuk pemasangan taruhan nanti. Seperti yang diketahui bersama, taruhan atau judi hanya bisa dimainkan jika ada uang taruhan meski taruhan tersebut dilakukan dengan sistem online. Jadi, apabila kamu ingin bermain taruhan secara online, maka sebaiknya kamu harus lakukan deposit sebagai penyetoran modal awal baru memilih games yang disukai. Jika kamu pemain baru dan belum mengetahui seperti apa cara deposit yang benar dan aman, tentu kamu harus mengetahui terlebih dahulu metode deposit yang saat ini bisa dilakukan. Karena semakin berkembangnya zaman membuat metode deposit bisa dilakukan dengan banyak cara.

Metode Deposit Di Situs Judi Online Terpercaya

Sebelum melakukan deposit, sebaiknya ketahui dulu jika deposit kini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Hanya saja, ragam metode deposit hanya akan ditawarkan oleh situs judi online terpercaya bukan yang lain. Berikut ini beberapa metode deposit yang bisa kamu pilih salah satunya nanti pada saat melakukan penyetoran dana ke dalam situs judi online:

1. Transfer Dari Dompet Digital

Metode transaksi yang pertama adalah melalui dompet digital. Untuk kamu yang ingin melakukan transaksi dengan dompet digital tentu harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Saat ini ada banyak sekali aplikasi dompet digital yang bisa digunakan untuk deposit ke dalam situs judi seperti ovo, linkAja, gopay, Dana dan lain sebagainya. Kamu bisa download dulu aplikasinya melalui playstore kemudian buat akun member baru upgrade supaya bisa menikmati berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh aplikasi e-wallet tersebut.

Deposit menggunakan dompet digital memang kian memudahkan para pemain untuk melakukan transaksi. Tapi sebelum deposit dengan dompet digital, pastikan dulu ke cs situs apakah situs akan menyediakan deposit dengan e-wallet atau tidak. Jika iya, tanyakan juga perihal nomor e-wallet yang dimiliki oleh situs judi tersebut.

2. Transfer Via Bank

Dari dulu, metode transaksi deposit judi online via bank memang banyak digunakan para bettor pada saat bermain taruhan daring. Hanya saja, tidak semua pemain memiliki uang yang cukup di tabungannya karena itu banyak yang memilih transaksi via dompet digital atau pulsa. Tapi, jika kamu punya modal yang cukup di rekening bank, maka transfer via bank bisa dilakukan. Kamu bisa gunakan mesin ATM, mobile banking dan bahkan internet banking untuk proses transaksi ini.

Jika kamu tidak punya mobile banking dan internet banking, maka kamu bisa gunakan ATM yang sama dengan bank yang digunakan. Jadi misalkan kamu punya rekening bank BCA, artinya kamu harus cari ATM BCA juga pada saat ingin melakukan transaksi. Deposit harus dilakukan sebelum judi online bisa dimainkan. Tapi jika kamu sudah punya mobile banking dan internet banking, maka sebaiknya lakukan transaksi dengan kedua cara ini supaya lebih simple dan mudah. Kamu bisa bertransaksi dimana saja dan kapan saja sehingga bisa mendapatkan chips jauh lebih mudah nanti. Dengan memiliki chips, kamu akan mendapatkan modal yang cukup untuk bermain game judi online yang kamu sukai.

3. Transfer Via Pulsa

Saat ini banyak pemain judi online memilih bertransaksi via pulsa karena menurut kebanyakan pemain, transaksi jadi lebih mudah dan cepat. Deposit via pulsa bisa kapan saja karena memang tidak mengikuti layanan bank online dan offline. Untuk kamu yang ingin melakukan deposit via pulsa, pastikan kamu punya provider yang sama dengan yang situs pilihkan sebagai media transaksi deposit via pulsa.

Pada umumnya, deposit via pulsa baru bisa dilakukan hanya melalui provider Telkomsel dan XL karena dua provider ini paling banyak penggunanya di Indonesia. Jadi untuk kamu yang ingin melakukan deposit dengan pulsa, artinya kamu harus punya nomor dari salah satu provider tersebut dan siapkan pulsa yang cukup untuk ditransferkan ke dalam situs judi online terpercaya.

Cara Deposit Agen Judi Online Dengan Aman

Setelah mengetahui metode deposit yang kini sudah banyak dihadirkan oleh situs judi online terpercaya, maka kamu juga perlu yang namanya mempelajari cara deposit di agen judi dengan aman. Kamu harus memilih terlebih dahulu metode deposit yang akan digunakan. Misalkan nanti kamu ingin deposit via pulsa, maka sebelum melakukan transfer pulsa, ada baiknya hubungi customer service di situs judi tersebut sekarang. Kamu bisa sampaikan maksud kamu menghubungi cs yaitu ingin melakukan transaksi via pulsa. Kamu juga bisa tanyakan berapa nomor hp situs yang digunakan sebagai nomor dalam pengiriman pulsa nanti.

Selain itu, kamu juga harus mengetahui berapa nominal pulsa minimum yang diberlakukan oleh agen judi tersebut. Penting untuk diingat, setiap situs judi online memiliki minimum deposit yang berbeda-beda. Biasanya untuk deposit dengan pulsa sendiri jauh lebih murah dibandingkan menggunakan uang asli. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika nanti transaksi deposit via pulsa tidak bisa dilakukan. Jika sudah mengetahui informasi yang dibutuhkan, segera transferkan pulsa kamu ke situs judi tempat kamu bertaruh. Setelah itu, kamu juga harus melakukan pengisian data pada menu deposit. Baru nanti klik ok dan tinggal tunggu saja sampai chips di akun judi kamu terisi.

Jika deposit sudah dilakukan dengan cara-cara yang aman, maka kamu pasti sudah memiliki chips di akun dan siap melakukan taruhan. Tapi sebelum bermain judi online, pastikan kamu sudah mengenal permainan-permainan paling populer saat ini. Setiap situs judi memang akan menyediakan permainan yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan dari situs judi akan menawarkan permainan yang memang tengah banyak peminatnya saat ini.

Jadi untuk permainan pertama adalah permainan poker online. Pastinya semua orang mengetahui jika game poker adalah permainan yang paling tinggi peminatnya dikarenakan pada game ini, para pemain tidak sekedar bermain dengan mengandalkan hoki tapi dituntut untuk siap dengan tantangan yang ada. Jika pemain hanya mengandalkan hoki, maka game poker ini tidak bisa dimenangkan sampai kapanpun juga. Karena di dalam permainan poker terdapat strategi bermain dan susunan kombinasi kartu terbaik yang harus dimengerti oleh para bettor.

Dan ada juga permainan sportsbook yang tentu saja akan digilai oleh para pecinta judi olahraga. salah satu permainan yang terkenal adalah sepakbola. Jika kamu tertarik untuk melakukan taruhan pada game ini, maka kamu bisa akses situs sekarang juga dan pilih sportsbook pada saat memilih taruhan nanti. Di dalam sportsbook sendiri banyak jenis taruhannya. Jadi selain memilih sportsbook kamu juga perlu memilih jenis game yang akan kamu mainkan. Jika sudah, kamu bisa melakukan taruhan pada salah satu game judi online yang masuk ke dalam kategori sportsbook.